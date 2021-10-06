Ремонт футбольного поля «Рубина» в Казани обойдется в 49,1 миллиона рублей

Площадь футбольного поля составляет 8 тысяч квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани планируют отремонтировать футбольное поле на базе «Рубина». Стоимость ремонтных работ оценили в 49,1 миллиона рублей. Финансировать обновление будут из городского бюджета. Соответствующий тендер уже опубликован на сайте госзакупок.

Поле расположено на территории спортивной базы клуба по адресу: улица Копылова, 2. Его площадь составляет 8 тысяч квадратных метров. Поле используется футболистами круглогодично.

По техзаданию, на нем нужно выполнить срезку верхнего слоя газона, разработать грунт, установить систему дренажа, подогрева поля, полива газона и уложить многослойное основание поля. Помимо этого, подрядчик должен составить распланировку поля, сделать прошивку его травяного покрытия и посадить натуральный газон с внесением удобрений в почву. По окончании работ необходимо также вернуть на место ворота и угловые флажки.

Завершить ремонт и сдать объект в готовом виде исполнитель должен в течение одного месяца.