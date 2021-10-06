В инфекционной больнице Набережных Челнов от COVID-19 лечатся 18 беременных женщин

Некоторые из будущих мам, лежащих в больнице, заявляют, что не планируют вакцинироваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В инфекционной больнице Набережных Челнов в настоящее время от коронавируса проходят лечение 18 беременных женщин. Вакцинированных среди них нет. За последний год с COVID-19 сюда поступило 267 пациенток, ожидающих ребенка. Сообщают «Челнинские известия».

Некоторые из будущих мам, лежащих в больнице, заявляют, что не планируют вакцинироваться. Они с семьями боятся последствий.

При этом инфекционисты города все так же призывают к вакцинации. По их мнению, она, как минимум, предотвращает долгое и упорное лечение. Врачи уверены, что лишь иммунная прослойка в 70-80% даст возможность вздохнуть полной грудью.