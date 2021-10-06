В Ботаническом саду Йошкар-Олы бесплатно раздали крупные растения

У горожан была возможность заполучить новых зеленых питомцев, при условии, что они выкопают их самостоятельно. Фото: vk.com/botsad.volgatech

В Ботаническом саду одного из вузов Йошкар-Олы в рамках реконструкции раздали крупные растения, которые невозможно посадить в контейнеры. Желающие украсить свой участок, офис или сделать необычный подарок смогли забрать дерево или кустарник бесплатно. Об этом сообщалось в соцсетях сада.

У горожан была возможность заполучить новых зеленых питомцев, при условии, что они выкопают их самостоятельно. Причем для раздачи были предложены довольно взрослые деревья.

Специалисты сада дали инструкцию новым хозяевам растений. Их нужно посадить на выбранное ими место сразу после транспортировки.

Спрос на крупные растения оказался большим. Все растения раздали менее чем за сутки. Сотрудники сада заявили, что все деревья пристроены.