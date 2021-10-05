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Общество5 октября 2021 19:50

В Марий Эл полицейские минутами держали на весу парня, который едва не упал из окна высотки

При этом сам молодой человек сопротивлялся, не давая себя спасти
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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До приезда полиции жители дома пытались уговорить молодого человека слезть с окна.

До приезда полиции жители дома пытались уговорить молодого человека слезть с окна.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию Волжска (Марий Эл) позвонила местная жительница, которая сообщила, что ее знакомый хочет спрыгнуть с крыши высотки. Подполковник Дмитрий Мансуров и майор Андрей Петров тут же выехали по указанному адресу.

В поисках парня, они поднялись на лифте до последнего этажа, чердак был закрыт. Правоохранители решили взять ключ от него и когда начали спускаться, то заметили в оконном проеме подъезда между девятым и восьмым этажами того, кого они искали.

Молодой человек уже начал выпадать наружу, но у полицейских хватило реакции, чтобы схватить его за край куртки. Парень повис. Стражи порядка держали его так на весу в течение нескольких минут, пока не затащили обратно в подъезд. При этом молодой человек сопротивлялся и не хотел, чтобы его спасали. Его в итоге, как нуждающегося в помощи психолога, передали подоспевшей бригаде «скорой помощи».

К слову, полицейские могли бы не успеть, если один из жителей, тоже заметивший странного парня, не вел с ним некоторое время переговоры через окно своей квартиры. Он предлагал молодому человеку вернуться на лестничную площадку и рассказать о своих проблемах. Мужчине удержать парня от рокового шага помогала и живущая на 9 этаже пенсионерка.

- Сотрудники полиции выражают благодарность всем неравнодушным горожанам, благодаря отзывчивости которых была спасена человеческая жизнь, - отметили в МВД Марий Эл.