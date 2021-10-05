На 6 октября в Казани запланировали массовое отключение газа

Без газа останутся сотни домов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В связи с работами по замене задвижки на газопроводе среднего давления, расположенном на Оренбургском тракте, временно будет прекращена подача «голубого топлива» в жилые дома Казани.

Так, с 8.00 6 октября и до окончания работ 7 октября газа не будет в многоквартирных домах по следующим адресам:

- ул.Г.Ахунова, 2, 6, 10, 14, 16, 16а, 18, 20, 22;

- ул.Б.Урманче, 9;

- ул.Ферма-2, 76, 78, 79б, 79а, 80, 81, 90, 98, 98а, 98б;

- ул.Р.Гареева, 90 (корп. 1, 2, 3, 4).

А также в частных домах:

- Фермское шоссе, СНТ «Дружба», 2, 2а, 2б, 44, 48, 50, 54, 71;

- Фермское шоссе, СНТ «Архитектор», 13а, 17(1), 17(2), участки 22, 25;

- ул.2-я Бригадная, 8а, 10а, 11 (баня), 12 (баня), 13, 14 (баня), 15, 15а (баня), 16, 18, 25;

- ул.2-я Бригадная, СОВМИН.

В поселке Медиков:

- ул.Лазурная, 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8 (баня), 9, 10, 11 (баня), 13 (баня), 15, 17, 19, 21, 23;

- ул.Уютная, 1/1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 12 (баня), 14;

- ул.Медиков, 1, 3 (баня), 5 (баня), 7, 9, 11, 15;

- ул.Медиков-2, 2 (баня), 4, 6, 8, 10, 12;

- ул.Юкэ, 1, 3, 4, 5 (баня), 6, 7, 8.

В поселке Азамат:

ул.Азамат, 2/1(баня), 3(баня), 4, 5 (баня), 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18 (баня), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 28 (баня), 30, 32, 34, 34а, 36а, 36б, 38, 38а, 38б, 40, 41 (баня), 42, 43, 44, 44а, 44б (баня), 45, 46, 47 (баня), 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65/2, 67, 69, 73а, 75 (баня), 75а, 77, 79, 80, 81 (баня), 83, 85 (баня);

- ул.Имянлек, 2/65, 3, 4, 5, 6 (баня), 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 18;

- ул.Чистая, 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7 (баня), 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 15 (баня), 19;

- ул.Уныш, 1/2(баня), 3, 5, 7, 9 (баня), 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27 (баня), 29, 31, 33, 35, 37;

- ул.Благодатная, 3, 4, 5, 6 (баня), 7, 8, 9 (баня), 10, 11, 12, 13, 14, 15 (баня), 16, 17, 19, 21, 23 кв.1, 23 кв.2, 25;

- ул.Можжевеловая, 2 (баня), 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 10 (баня), 10а, 10б, 10в, 12.

В поселке Мирный:

- ул.Акварельная, 1, 2, 2а, 3, 4 (баня), 5, 6, 7, 8, 9 (баня), 10 (баня), 11, 12, 13 (баня), 14, 15 (баня), 16, 16 (1);

- ул.2-я Аральская, 1/18, 2, 2/16, 4, 5, 6 (баня), 8 (баня), 8 (2), 9, 10 (баня);

- ул.1-я Аральская, 1, 2 (1), 3, 4 кв.1 (баня), 5, 6, 6 кв.2, 7 кв.1, 8 (баня), 9 кв.1, 10 кв.1;

- ул.1-я Березняковская, 3, 6, 7, 8, 8 кв.2, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20 (баня), 20а, 21, 22, 22а, 24, 24а, 24а кв.2, 24а (баня), 25, 27, 27 кв.1, 29, 31, 32, 33, 34 кв.1 (баня), 35, 36, 37(баня), 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44/1г, 45;

- ул.2-я Березняковская, 1/2б, 3, 5, 5 кв.1, 6, 6б, 7, 7 кв.1, 7 кв.2, 8, 10, 10 кв.1, 11, 13;

- ул.Балканская, 3 кв.1, 5 кв.1, 7 кв.1, 9, 11б, 11б (1), 11б (2), 13 кв.1, 13а кв1, 14/3, 15, 15а кв.1, 17/6, 17/6, 19 кв.1, 19а кв.1, 21, 23, 25, 27 кв.1 (баня), 29, 31, 32/2, 33, 35, 37 (баня), 39, 41 (баня), 41 кв.2, 43, 45, 45а, 47, 49а, 52 кв.1 (баня);

- ул.Весенняя, 1а, 2, 2а, 3, 3а (баня), 4 (баня), 4а, 5, 5 кв.2, 5а (баня), 6, 6 (баня), 6а, 7, 7 кв.2;

- ул.Вишневая, 1, 4, 6 (баня), 7, 7 кв.2, 8, 9, 10, 11, 12, 12 кв.2, 12а кв.1, 14, 15, 15а кв.1, 16, 16а, 17 (баня), 14\7а, 17б, 17в, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23 (баня), 24, 25, 26, 27 (баня), 28, 29 (баня), 30, 32, 32 кв.2;

- ул.Кул Гали, 3/48, 3/53, 3а, 3б, 3в, 3г, 4, 4а, 4б, 4в, 4в кв.2, 4г, 4д, 6, 7, 7 кв.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (баня), 14, 23а, 23а кв.1, 23б, 25, 26, 27, 28, 29 кв.1, 30, 31 (баня), 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 42, 44 кв.1 (баня), 46 кв.1 (баня), 48, 50, 52;

- ул.1-я Давликеевская, 1, 2, 4, 6, 6 кв.1, 6 кв.2, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 10а, 12, 12 кв.2, 13, 14, 15 (баня), 17, 17а, 23 (баня), 25 (баня), 27, 29, 29 лит.б, 31, 33, 34, 34 лит.а, 34лит.б, 35, 37, 37 кв.1, 39, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 46 кв.2, 46а, 50, 52 (баня), 54, 55, 56, 58, 60;

- ул.2-я Давликеевская, 1, 1 кв.2, 1а кв.1 (баня), 1б, 1в, 1г, 1д, 4, 5, 5 кв.1, 5/11, 6, 6 кв.1, 7, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 20 (баня), 22 (баня), 24, 26, 26 кв.1, 27, 28, 30, 31, 32 (баня), 34 (баня), 36, 37/10, 38, 40, 41, 42, 44 (баня), 46, 48, 50, 51, 51 кв.2, 51а, 52, 53, 55, 56, 56 кв.1, 57, 57 кв.1, 58, 58 кв.1, 60 (баня), 61, 61 кв.1, 63, 63 кв.1, 64, 67, 71, 71 кв.1 (баня), 71а, 75, 77, 81, 81, кв.1, 83, 85, 87 (баня), 89, 91;

- ул.3-я Давликеевская, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 14 кв.1, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24/6, 25 (баня), 26, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32 кв.1, 33, 34, 35, 37, 37 кв.1, 38, 39, 39а, 40, 40а, 41, 42, 42 кв.1, 43, 44, 44 кв.1, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94;

- ул.4-я Давликеевская, 1, 1кв.1, 1а кв.1, 1б, 1б кв.1, 1д, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13а, 14, 14 кв.2, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20 (баня), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 30 кв.1 (баня), 30а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 (баня), 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 43 кв.1, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 47 кв.1, 48, 50, 50а, 51, 51 кв.1, 52, 53а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 67 кв.1, 68, 68б, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 78 кв.1, 80, 82, 82 кв.1, 84, 84 (баня), 86, 88, 90, 96/38, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 111а кв.1 (баня), 112, 113, 114 (баня), 115, 116, 116 кв.1, 118, 118 кв.2, 121, 121а кв.1 (баня), 122 (баня), 123, 124, 124 кв.1 (баня), 125 кв.1 (баня), 126 (баня), 126а;

- ул.5-я Давликеевская, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30/12, 30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 126а;

- ул.6-я Давликеевская, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7 ,7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20, 21, 22, 22б, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 54, 55, 57, 59а, 59а (1), 60, 61, 105;

- ул.7-я Давликеевская, 2, 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 13а, 17а, 17б;

- ул.8-я Давликеевская, 1, 2, 5, 6а, 7, 8, 9, 9 а, 10, 10 а, 12а, 14, 15, 16, 16 а, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 23а, 24, 25а, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 45, 47, 48, 49, 50, 51,53, 54, 56, 57, 57а, 59а, 60, 61, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 72а, 72б, 73, 73б, 75, 75а, 75б, 77, 79, 79а, 79б, 79в, 81б, 81б, 83, 84, 85, 85а, 85б, 85в, 86, 86а, 87, 88а, 88б, 88в, 91, 91а, 105;

- ул.9-я Давликеевская, 1, 5/1, 5/1б, 6а, 10, 16, 18, 19, 19А, 20, 20, 21, 22, 30/7, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 47, 110;

- ул.10-я Давликеевская, 1, 1а, 1а кв.1, 1б, 1б кв.2 (баня), 2, 2а кв.1, 2б, 2в кв.1, 3 кв.1 (баня), 3а, 5, 6, 7, 9/28, 10, 13, 13а, 14, 16, 23, 23 кв.1, 24, 25, 27, 29, 49а, 49б;

- ул.11-я Давликеевская, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 10 кв.2 (баня), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 кв.2, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 25, 25 кв.2, 25а, 25б, 26, 30 кв.1 (баня);

- ул.12-я Давликеевская, 1;

- ул.13-я Давликеевская, 1, 1а, 1г, 1в, 2, 2а, 2в, 2г, 3, 4, 4 кв1, 4а, 4б, 5, 5а, 6а, 6б, 7, 8а, 8б, 10а, 73;

- ул.Железноводская, 2, 2б, 2в, 4, 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

- ул.Земледельческая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20б, 21, 22, 23, 27;

- ул.1-я Земляничная, 3, 6, 8, 9а, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 54а, 58;

-ул.2-я Земляничная, 1, 2, 3, 3а, 4, 10, 12, 14, 16, 16а, 17, 18, 60;

- ул.Календарная, 1, 2/24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19;

- ул.Красновидовская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 (баня), 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27, 29, 29, 30, 31, 32, 32б, 33, 36;

- ул.Кулаевская, 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 38;

- ул.Кызыл Яр, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

- ул.1-я Ладожская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 32;

- ул.2-я Ладожская, 1/6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15;

- ул.Мелитопольская, 1, 14, 1/20, 1а, 4, 4/18, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38/41, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47а, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54/24, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72;

- ул.Миргородская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

- ул.Молодости, 2/5, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13/107, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29;

- ул.Надеждинская, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2, 2/29б, 2/29б, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 29;

- ул.Надпойменная, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 11г, 12, 13/2, 13а, 14, 15, 15б, 15д, 16, 17, 17а, 18, 19, 20б, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30б, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62б, 64, 64б, 64в, 66, 66а, 66б, 67, 67а, 68, 68а, 68б, 70, 72, 74, 75а, 78, 78а, 79а, 80, 80а, 81а, 82, 82а, 83а, 84, 84б, 86, 88, 90, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 108, 108а, 110, 112, 112а, 112б, 114, 114а, 116а, 118, 120, 122, 124, 126, 126а, 128,130, 134, 136, 140, 142, 142а, 142б, 144, 148, 150;

- ул.Нижнетагильская, 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7а, 8, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 17, 19а, 19а;

- пер.Нижнетагильский, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 20;

- ул.Новинка, 1, 2, 4, 6, 7а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27а, 29, 29а, 34, 34а, 37, 37а, 37б, 37в, 41, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 79, 101, 101а, 103, 105;

- ул.Ново-Давликеевская, 2а, 2б, 2в, 2г, 4, 4г, 8, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/27, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 42в, 43, 44, 44а, 45, 48а, 48б, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 73, 75, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 96/8, 98, 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151/5, 159, 161, 163, 165, 173, 175, 177/17, 179, 179/2, 181, 183, 185, 187;

- ул.Новосельская, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 5, 7, 9, 12а, 14, 14б, 15, 16, 16б, 16в, 16д, 17, 18, 18а, 18В, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40а, 41, 42, 42а, 42б, 43, 44, 44/2, 45, 46, 46а, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 107а, 189;

- ул.10-я Новосельская, 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 107а;

- ул.12-я Новосельская, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 32г, 32д, 33, 33а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 38в, 38г, 40;

- ул.2-я Новосельская, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 35, 42;

- ул.3-я Новосельская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 36;

- ул.4-я Новосельская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

- ул.5-я Новосельская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 28б;

- ул.6-я Новосельская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

- ул.7-я Новосельская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 23, 25, 27, 29;

- ул.8-я Новосельская, 3, 4, 5, 6, 6б, 7, 10, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 2/10, 22/9, 24, 26, 29;

- ул.9-я Новосельская, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30;

- ул.Онежская, 1 кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32;

- ул.Подлесная, 2, 3, 4.кв.1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29;

- ул.Подольская, 1/18, 2/16, 2/16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14,14а,15,16,17,18, 19, 20, 21, 22, 23/22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35б, 37, 39;

- ул.Пологая, 1, 1а, 3, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12/28, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 41;

- ул.Поперечно-Березняковская, 1а, 1б/12, 2а, 2б, 2в, 2г, 2е/46, 2е/46, 4, 6, 8, 10, 29, 43;

- ул.4-я Поперечно-Давликеевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;

- ул.1-я Поперечно-Резвая, 2б, 2в, 9;

- ул.2-я Поперечно-Резвая, 1б, 1в, 2б, 2в;

- ул.2-я Приовражная, 1, 2в, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 15;

- ул.Просторная, 1, 2, 2б, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/21, 22, 23/22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/21;

- ул.Р.Саттара, 2, 2б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34/19;

- ул. Рощинская, 2, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 3г ,6, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53а, 55, 56/59, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 74а, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 92;

-ул.Рубежная, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д/56, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40/2, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64, 66, 94;

- ул.2-я Рубежная, 1, 2, 2а, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32, 33, 33а, 68;

- ул.3-я Рубежная, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35;

- ул.4-я Рубежная, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 15б, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 32;

-ул.5-я Рубежная, 3, 5, 5а, 7, 9, 27;

- ул.Рыбацкая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

- ул.1-я Рядовая, 1/57, 2/59, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

- ул.2-я Рядовая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

- ул.Свободная, 1, 1А, 2, 3А, 4, 4А, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25;;

- пер.Свободный, 1 кв.1, 3, 3 кв.1;

- ул.Селькоров, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

- ул.В.Синицына, 1, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 36, 38, 40, 42, 44;

- СНТ «Резинщик», 46, 81, 108, 128, 148;

- ул.Счастливая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 155;

- ул.Тобольская, 2, 4, 4б, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 23/12, 18, 19, 20, 21/11, 22, 24;

- ул.Томская, 2, 4, 5, 6, 7, 7а ,8, 8а, 9, 10, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;

- ул.Черниговская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 16в, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40;

- ул.Черноозерская ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32б, 40;

- ул.Ясная, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 34.

Жителям этих домов на период проведения работ нужно закрыть краны на опусках перед газовыми приборами. При повторном пуске нужно проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе, обеспечить доступ в дом сотрудникам ЭПУ «Казаньгоргаз».

При появлении в квартире или жилом доме запаха газа надо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна или форточки для проветривания помещения. Также следует незамедлительно покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу по телефонам 04, 104 (с мобильного), 112.