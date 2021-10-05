В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 770

Смерти от инфекции были подтверждены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5 октября в республики в результате патологоанатомической экспертизы были подтверждены еще пять смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

Очередными жертвами инфекции стали 68-ми и 71-летние мужчины, а также 70-ти, 55-ти и 81-летние женщины. Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 770.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявили 70 новых случаев заражения, в 21 из них больным понадобилась госпитализация, а 49 пациентов будут получать лечение на дому. Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 27 401 человека, 23 397 из которых смогли выздороветь.