В Татарстане свыше 70% всех задействованных во Всероссийской переписи населения привиты или переболели коронавирусом

Так, например, они привились не более шести месяцев назад. Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике среди людей, задействованных во Всероссийской переписи населения, привились от коронавируса или переболели более 70%. При этом после болезни и вакцинации прошло менее шести месяцев, сообщила в этот вторник на брифинге руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

По ее словам, в Татарстане к переписи, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября, все готово. Так, было подобрано 1 185 контролеров, 7 108 переписчиков, 58 инструкторов. Всего будет задействовано более 8,5 тысяч человек. Кроме того, для оперативной их замены предусмотрен резерв с более 1,3 тысячи человек. Всех контролеров и переписчиков бесплатно застраховали от несчастных случаев.

При переписи они должны предъявить удостоверение, действительное при наличии паспорта, а также иметь при себе синюю сумку с планшетным компьютером, жилет, шарф и фонарь. К слову, впервые для этого процесса будут привлечены волонтеры - 485 человек. Им выдадут жилет с символикой Всероссийской переписи и специальное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Весь задействованный персонал будет обеспечен масками и перчатками, а также обязан соблюдать все антиковидные меры.

Также в Татарстане для переписных участков подобрано 1 185 помещений, 88 участков для хранения переписных документов, а в МФЦ будут работать еще 58 стационарных участков.

Отметим, что в это раз поучаствовать в переписи можно и дистанционно – через портал Госуслуг. Соответствующий сервис там будет доступен с 15 октября по 8 ноября. Там будет сформирован QR-код, который можно будет показать пришедшему на дом переписчику, и он просто сверит его по базе. Отметим, что по домам они начнут ходить только с 18 октября.

Они будут заполнять бланк формы Л о лицах, постоянно проживающих в России – 23 вопроса, бланк П с вопросами о жилищных условиях - 10 вопросов, а бланк формы В предназначен для лиц временно находящихся в России и постоянно проживающих в других странах - 7 вопросов.