В Татарстане подожгли баню с людьми, два человека погибли

Чтобы люди не выбрались, кто-то снаружи подпер дверь железным ломом.
Фото: МЧС Татарстана
Пожар в поселке Новониколаевский Зеленодольского района произошел в ночь на 5 октября по адресу: улица Искра, 14а. Там на территории частного дома загорелась баня. Прибывшие пожарные смогли потушить огонь.
- Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В ходе разбора сгоревших конструкций обнаружены тела двух погибших – 36-летнего мужчины и 32-летней женщины, - сообщили в МЧС Татарстана.
На место происшествия прибыли также и сотрудники правоохранительных органов. Они-то и установили, что это мог быть поджог.
- В ходе осмотра места происшествия установлено, что дверь бани была заблокирована снаружи ломом, - рассказали в следственном комитете Татарстана.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц». Сейчас устанавливаются подозреваемый или подозреваемые, а также все обстоятельства произошедшего.