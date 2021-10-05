В Татарстане подожгли баню с людьми, два человека погибли

Чтобы люди не выбрались, кто-то снаружи подпер дверь железным ломом. Фото: МЧС Татарстана

Пожар в поселке Новониколаевский Зеленодольского района произошел в ночь на 5 октября по адресу: улица Искра, 14а. Там на территории частного дома загорелась баня. Прибывшие пожарные смогли потушить огонь.

- Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В ходе разбора сгоревших конструкций обнаружены тела двух погибших – 36-летнего мужчины и 32-летней женщины, - сообщили в МЧС Татарстана.

На место происшествия прибыли также и сотрудники правоохранительных органов. Они-то и установили, что это мог быть поджог.

- В ходе осмотра места происшествия установлено, что дверь бани была заблокирована снаружи ломом, - рассказали в следственном комитете Татарстана.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц». Сейчас устанавливаются подозреваемый или подозреваемые, а также все обстоятельства произошедшего.