«Ростелеком-ЦОД» открывает новый дата-центр Tier III в Москве

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Компания «Ростелеком-ЦОД» запускает в эксплуатацию новый центр обработки данных (ЦОД) NORD-6. Объект общей площадью 3 000 кв. м расположен в Москве по адресу Коровинское шоссе, 37. В двух машинных залах разместятся 207 стоек, общая мощность дата-центра составит 5 МВт. Главной особенностью проекта стала группа стоек с повышенной мощность 20 кВт.

Новый дата-центр построен по стандарту Uptime Institute и соответствует уровню надежности Tier 1 III. Бесперебойная работа дата-центра даже при проведении регламентных работ обеспечивается благодаря резервированию всех элементов инфраструктуры: энерго- и холодоснабжения, телекоммуникационных трасс, систем пожаротушения и мониторинга.

Клиенты дата-центра могут воспользоваться полным комплексом услуг, доступных на всех площадках геораспределенной сети ЦОД: размещение серверного оборудования (colocation), телеком-услуги, облачная инфраструктура (IaaS) и сервисы, резервное копирование, администрирование, информационная безопасность и многие другие.

- На столичном рынке наблюдается дефицит мощностей дата-центров, и мы стремимся удовлетворить растущий спрос со стороны клиентов. Помимо расширения площадки NORD в ближайшее время мы планируем ввести в эксплуатацию первую очередь дата-центра уровня Tier IV общей проектной емкостью 2 000 стоек, - сказал первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД», генеральный директор DataLine Юрий Самойлов.

Новый дата-центр открылся в рамках проекта по развитию площадки NORD на Коровинском шоссе. Помимо нового ЦОД на объекте уже работает пять дата-центров общей емкостью 3 764 стойки.

Эксплуатацию новой площадки обеспечивает команда «Центр Технологий ЦОД», в которой сконцентрирован опыт и экспертиза специалистов по управлению дата-центров DataLine и «Ростелеком-ЦОД».

1Tier - показатель надежности центра обработки данных, разработанный сертификационной организацией Uptime Institute.

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«Ростелеком — Центры обработки данных» — управляющая компания центра компетенций ПАО «Ростелеком» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, облачных платформ, услуг обмена трафиком, интеграционных проектов и разработки ПО. В группу компаний входят MSK-IX, «ДатаЛайн», Ngenix, Tionix, ТЦИ, «Ростелеком-ЦТ» и другие организации. «Ростелеком-ЦОД» предоставляет технологическую платформу, в которой сконцентрированы компетенции участников группы компаний. С помощью платформы организация реализует полный спектр услуг по созданию, размещению и обслуживанию ИТ-систем. 44,8% компании принадлежит стратегическому партнеру ПАО «Банк ВТБ».

Основные направления деятельности: геораспределенная сеть дата-центров уровня Tier III с общей емкостью 12,7 тысяч стоек (Москва, Санкт-Петербург, Удомля, Новосибирск, Екатеринбург), публичные облачные сервисы (IaaS, платформенные сервисы, VDI, DR, резервное копирование и др.), передача данных между площадками (крупнейшая в России точка обмена трафиком MSK-IX), телекоммуникации, частные облака, интеграционные проекты, разработка ПО и программно-аппаратных комплексов.

«Ростелеком-ЦОД» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих дата-центров (по версии CNews 2020, iKSConsulting, 2020) и поставщиков IaaS-услуг (TMT Consulting, 2020).

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«ДатаЛайн» — облачный сервис-провайдер, оказывающий услуги на базе федеральной сети дата-центров Tier III. Входит в группу компаний «Ростелеком-ЦОД». «ДатаЛайн» помогает коммерческим компаниям и государственным организациям создавать надежную ИТ-инфраструктуру. Среди заказчиков компании банки из топ-20, крупнейшие ретейл-компании, интернет-магазины, социальные сети, медиа и ИТ-интеграторы, государственные организации. Основные направления деятельности: ИТ-оборудование (colocation), облачная инфраструктура (IaaS), платформенные сервисы (PaaS), инфраструктура и сервисы для организации удаленной работы, информационная безопасность, резервное копирование и аварийной восстановление, мониторинг и администрирование ИТ-систем.

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«Центр Технологий ЦОД» («ЦТ ЦОД») — сервисная компания, входящая в состав «Ростелеком-ЦОД», занимается обслуживанием крупнейшей в России сети дата-центров, а также предоставляет сервисы на их основе. «ЦТ ЦОД» объединяет опыт и экспертизу команд эксплуатации дата-центров «ДатаЛайн» и «Ростелеком-ЦОД».