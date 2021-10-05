Утром 5 октября в Казани из троллейбусов высадили 17 пассажиров без масок

Пассажиров без масок просили их надеть, тех, кто не соглашался пришлось высадить. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Утром во вторник, 5 октября, ревизоры провели рейд по троллейбусам на предмет выявления коронавирусных нарушений – соблюдение масочного режима.

- В час пик на остановке «Площадь Габдуллы Тукая» было проверено более 20 троллейбусов. Пассажиров без масок просили их надеть, тех, кто не соглашался пришлось высадить из транспорта - их оказалось 17 человек, - сообщили об итогах мероприятия в МУП «Метроэлектротранс».

Там также отметили, что ранее из-за отсутствия медицинских масок были высажены 25 пассажиров трамвая.