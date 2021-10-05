В центре Казани неизвестные в масках украли из следственного комитета 15 миллионов рублей и уголовное дело

Деньги лежали в сейфе в качестве вещественных доказательств. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром 4 октября в Казани один из сотрудников четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного комитета Татарстана пришел на работу – в здание на улице Карла Маркса. Он-то первым и заметил, что к нему в кабинет пробрались неизвестные и вскрыли сейф. При этом «в гости» к другим его коллегам никто не наведывался. Из самого сейфа пропали вещественные доказательства - около 15 миллионов рублей наличными, и уголовное дело одного из известных бизнесменов Татарстана. Сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Так, по его словам, дерзкая кража произошла ночью, охраны почему-то не было, работали лишь камеры видеонаблюдения, но и они мало что помогли установить – несколько неизвестных мужчин в масках заклеили объективы и дальше полная неизвестность о происходившем. Сейчас злоумышленников ищут все силовые службы Татарстана.