Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2021 7:31

Жители Нижнекамска выступают против строительства ресторана быстрого питания

На проспекте Мира они просят обустроить новую детскую площадку
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для местных жителей целесообразнее создать рядом со своим домом общественное пространство

Для местных жителей целесообразнее создать рядом со своим домом общественное пространство

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах жители дома №17 на проспекте Мира против строительства ресторана фастфуда рядом с их жильем. На участке под своими окнами они хотят видеть новую детскую площадку. Сообщает телеканал «НТР».

Местные жители опасаются характерного для общепита запаха, который будет проникать в близлежащие дома. Для них целесообразнее создать здесь общественное пространство.

Вопрос уже обсуждался с властями города, тогда горожане так же просили альтернативу. Однако им ответили, что участок арендован в соответствии с законом. Власти города предложили голосование, подчеркнув, что земля при любом исходе будет передана под коммерческую недвижимость, исходя из генплана.

Выбирая между двумя торговыми объектами и рестораном быстрого питания, 60% опрашиваемых предпочли последний вариант. Местные жители предположили, что в опросе участвовали жители соседних домов, для которых не имеет значения, где будет организована стройка.

Владельцы сети ресторанов фастфуда выразили готовность облагородить территорию, установить новую детскую площадку, скамейки, а также оборудовать парковочные места. На это они готовы выделить 18 миллионов рублей.