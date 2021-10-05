Жители Нижнекамска выступают против строительства ресторана быстрого питания

Для местных жителей целесообразнее создать рядом со своим домом общественное пространство Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах жители дома №17 на проспекте Мира против строительства ресторана фастфуда рядом с их жильем. На участке под своими окнами они хотят видеть новую детскую площадку. Сообщает телеканал «НТР».

Местные жители опасаются характерного для общепита запаха, который будет проникать в близлежащие дома. Для них целесообразнее создать здесь общественное пространство.

Вопрос уже обсуждался с властями города, тогда горожане так же просили альтернативу. Однако им ответили, что участок арендован в соответствии с законом. Власти города предложили голосование, подчеркнув, что земля при любом исходе будет передана под коммерческую недвижимость, исходя из генплана.

Выбирая между двумя торговыми объектами и рестораном быстрого питания, 60% опрашиваемых предпочли последний вариант. Местные жители предположили, что в опросе участвовали жители соседних домов, для которых не имеет значения, где будет организована стройка.

Владельцы сети ресторанов фастфуда выразили готовность облагородить территорию, установить новую детскую площадку, скамейки, а также оборудовать парковочные места. На это они готовы выделить 18 миллионов рублей.