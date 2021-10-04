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В этот понедельник, 4 октября, во Дворце дружбы народов Алексей Русских официально вступил в должность губернатора Ульяновской области. Во время инаугурации он принес присягу как глава региона.

В ходе церемонии Алексей Русских отметил, что первый и главный приоритет в его предстоящей работе – повышение уровня и качества жизни ульяновцев.

- Это снижение уровня бедности населения, совершенствование системы здравоохранения, обновление изношенной социальной инфраструктуры, решение проблемы с качеством питьевой воды, увеличение темпов газификации. На повестке дня стоит задача реального повышения заработной платы в Ульяновской области, – заявил губернатор.

Напомним, за три дня выборов – 17, 18 и 19 сентября, Русских смог набрать более 83,16% голосов и стать во главе региона.