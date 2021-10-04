Житель Марий Эл сознался куда пропала его жена

Мужчина показал, куда спрятал тело. Фото: СУ СКР Марий Эл

59-летняя жительница одной из деревень Горномарийского района пропала еще в начале сентября 2021 года. С тех пор шли активные поиски женщины. Одновременно в ситуации разбирались сотрудники следственного комитете Марий Эл и полицейские.

Пока все искали пропавшую, именно они заподозрили неладное и собрали ряд улик, под давлением которых 58-летний муж женщины признался, где та находится.

Он сам показал в лесном овраге место, где захоронил супругу – он засыпал ее тело травой. По словам мужчины, жена скончалась сама во время прогулки. Но эксперты насчитали на ее голове и теле менее семи ударов, которые были нанесены как руками, так и ногами. В связи с этим в отношении супруга погибшей было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Подозреваемый на время следствия был заключен под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.