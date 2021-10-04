Рустам Минниханов: ситуация с распространением наркотиков в Татарстане остается сложной и неблагополучной

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В этот понедельник, 4 октября, на заседание антинаркотической комиссии республики президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что масштаб распространения наркотиков представляет растущую опасность для всего общества.

- Ситуация с распространением наркотиков в республике остается сложной и неблагополучной, - сказал Рустам Минниханов. - На диспансерном учете состоит порядка 19 тысяч человек, их число продолжает расти примерно на 2% в год. Чаще всего в поле зрения попадают наркозависимые люди со стажем употребления наркотиков от 2 до 5 лет, когда лечение, как правило, неэффективно.

Прежде всего, такая проблема наблюдается именно в Казани. По мнению главы региона, на сегодня главная задача наркологической службы – как можно раньше выявлять лиц, употребляющих наркотики и, в первую очередь, среди молодежи.

По данным Рустама Минниханова, перовой половине 2021 года в результате отравлений наркотиками и психотропными веществами в Татарстане скончались 76 человек. Также за это время в регионе правоохранителями было перекрыто 27 нарко-трафиков.