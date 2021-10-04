В Казани изменился режим работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

Один из пунктов даже на время закрылся. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

График работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Казани изменился. Так, например, в КЦ «Московский» (ул.Академика Королева, 47) прием будет теперь вестись с понедельника по субботу и с 10.00 до 19.00.

По обычному графику продолжат работать пункты в КЦ «Сайдаш» (ул.Ершова, 57а) - с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в КДК им.В.И.Ленина (ул.Копылова, 2а) – с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00.

Продолжают действовать мобильные пункты и в торгово-развлекательных центрах «Южный» (проспект Победы, 91), «Мега» (проспект Победы, 141) и «Парк Хаус» (проспект Ямашева, 46) - с 10:00 до 20:00. Временно закрылся пункт в гипермаркете «Леруа Мерлен» (ул.Амирхана, 3).

Привиться от коронавируса и гриппа можно также в офисе «Сбербанка» (ул.Пушкина, 4) - с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00.