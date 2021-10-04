В Татарстане похолодает до -7 градусов

При этом во вторник за день воздух может прогреться до +11. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие дни погоду в республике будет определять опускающийся с севера обширный и мощный антициклон с отрицательными ночными температурами. Атмосферное давление существенно вырастет, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, во вторник, 5 октября, ночью при малооблачной погоде и ночного выхолаживания приземного слоя атмосферы температура воздуха будет в пределах от -2 до -7 градусов. При этом за день он может прогреться до +11. Осадков при этом не ожидается.

В среду и четверг – 6 и 7 октября, под влиянием центральной части антициклона в Татарстане дождей все так же не прогнозируется. Ночью столбики термометров будут показывать от +1 до -4 градусов, а днем от +8 до +14.

Минусовая температура – до -3 градусов, будет наблюдаться также в пятницу и субботу – 8 и 9 октября, днем – от +9 до +14, осадки маловероятны.