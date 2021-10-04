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Общество4 октября 2021 16:02

В Казани из-за строительства второй линии метро могут снести рынок улице Фучика

На время решения данного вопроса на участке остановлены работы по перекладке станции
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Рынок мешает продолжению строительства.

Рынок мешает продолжению строительства.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Казани могут снести рынок на улице Фучика. Он расположен на месте строительства второй ветки метро. Об этом на аппаратном совещании в мэрии города сообщил генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов.

Часть котлована на станции №2 на пересечении улиц Фучика и Ломжинской уже освоена. Однако окончательного решения насчет дальнейшей судьбы местного рынка пока нет. Поэтому работы по дальнейшей перекладке станционного комплекса приостановлены.

Оценка объекта уже выполнена. Мэр Казани Ильсур Метшин настаивает на проведении дополнительного совещания при участии всех задействованных структур. Градоначальник отметил, что такие вопросы не решаются быстро. Но в то же время подчеркнул, что развитие общественного транспорта, в том числе метрополитена является основным приоритетом для города.