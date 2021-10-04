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Происшествия4 октября 2021 14:38

В Чувашии убили трехлетнюю девочку

В совершении этого преступлении заподозрили мать ребенка, которая сейчас находится в реанимации
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

3 октября в одной из квартир поселка Новое Атлашево Чебоксарского района было обнаружено тело трехлетней девочки с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Сообщает следственный комитет Чувашии.

- В совершении указанного преступления подозревается мать потерпевшей, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, с 30 сентября по 1 октября у себя дома 42–летняя женщина на почве ссоры со своим мужем, которого в это время не было рядом, решила убить свою малолетнюю дочь. Для этого мать взяла в руки мягкий предмет и перекрыла девочке доступ кислорода. В результате чего ребенок задохнулся. После совершенного подозреваемая попыталась покончить с собой. Сейчас она находится в реанимации.