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Общество4 октября 2021 20:12

В Набережных Челнах родственникам пациентов ковидного госпиталя разъяснили правила общения с близкими

На больницу поступали жалобы из-за отсутствия информации о состоянии больных
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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При госпитализации дееспособный пациент самостоятельно решает, оставлять контактный номер близкого человека или нет

При госпитализации дееспособный пациент самостоятельно решает, оставлять контактный номер близкого человека или нет

Фото: Олег ЗОЛОТО

Медперсонал ковидного госпиталя на базе горбольницы №5 Набережных Челнов разъяснил правила общения пациентов с их близкими. Из-за отсутствия информации на медучреждение жаловались родственники больных.

Ежедневно близкие пациентов могут узнать об их состоянии, пообщавшись с лечащими врачами. Для этого выделен контактный телефон: 8 (8552) 39-65-21. Звонки на него принимают с 11.00 до 12.00. Также врачи из отделения реанимации каждый день в 12.00, в том числе в выходные, проводят очную встречу с родственниками пациентов в приемном покое.

При госпитализации дееспособный пациент самостоятельно решает, оставлять контактный номер близкого человека или нет. Больной же дает и согласие с указанием лиц, которым можно сообщать о его состоянии. При отсутствии такого согласия в силу вступает закон о защите персональных данных. Кроме того, информация о смерти пациента дается исключительно его родственникам.