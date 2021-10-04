СУ СКР Татарстан: в Казани муж задушил жену, а после покончил с собой

В обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани посреди ночи в квартире одного из домов на улице Ягодинская было найдено тело 22-летней женщины с признаками удушения. После на улице рядом с тем же домом было найдено тело ее 22-летнего мужа. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сообщает СУ СКР Татарстана.

- Мужчина, по предварительным данным, покончил с собой, - также отметили в следственном комитете республики.

Следователями было установлено, что незадолго до произошедшей трагедии супруги подали на развод. По одной из версий, муж задушил свою жену на почве личных неприязненных отношений, а затем совершил суицид.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.