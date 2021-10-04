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Здоровье4 октября 2021 14:20

В Чувашии на концерты и спектакли можно будет попасть только по QR-кодам о вакцинации

Новое коронавирусное ограничение вступит в силу с 11 октября
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Ограничения будут действовать в театрально-концертных учреждениях и кинозалах

Ограничения будут действовать в театрально-концертных учреждениях и кинозалах

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 11 октября в Чувашии вход в учреждения культуры станет возможным только по QR-коду сертификата вакцинации. Также подойдут справки с отрицательным ПЦР-тестом или о перенесенном не более 6 месяцев назад коронавирусе. Сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Ограничения вводятся из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе. Они будут действовать в театрально-концертных учреждениях и кинозалах. Совершеннолетние смогут попасть в них только при наличии с собой документов об отсутствии заболевания коронавирусом и документов, удостоверяющих личность. Если их нет, билет можно сдать в штатном режиме.