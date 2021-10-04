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Общество4 октября 2021 19:05

В Казани нашли новый способ борьбы с водителями, закрывающими номера на машинах

Правда для этого нужны политические решения на законодательном уровне
Евгения БУБЛИК
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Для этого предлагается использовать специальную метку.

Для этого предлагается использовать специальную метку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани с водителями, скрывающими номера автомобилей на платных парковках, хотят бороться при помощи RFID-меток, которые расположены под лобовым стеклом. Об этом в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» рассказал глава совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

Таким образом, по его словам, даже если номер закрыт, метка есть под лобовым стеклом, и машину можно идентифицировать. Однако для этого нужны политические решения на законодательном уровне.