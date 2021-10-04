В Казани нашли новый способ борьбы с водителями, закрывающими номера на машинах

Для этого предлагается использовать специальную метку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани с водителями, скрывающими номера автомобилей на платных парковках, хотят бороться при помощи RFID-меток, которые расположены под лобовым стеклом. Об этом в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» рассказал глава совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

Таким образом, по его словам, даже если номер закрыт, метка есть под лобовым стеклом, и машину можно идентифицировать. Однако для этого нужны политические решения на законодательном уровне.