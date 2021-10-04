На строительство первой очереди новой линии метро Казани потратят 41,1 миллиарда рублей

Вторая линия соединит Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани строительство первой очереди новой линии метро обойдется в 41,1 миллиарда рублей. Там возведут четыре станции с общей пропускной способностью 30 пар поездов в час. Сообщает «Казметрострой».

Вторая линия соединит Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы города. С первой линией ее свяжут станции Яшьлек и Дубравная.

Протяженность первой очереди второй линии метро – 5 750 метров. Первая станция будет расположена напротив торгового центра на проспекте Победы, вторая – на пересечении улиц Фучика и Ломжинской, третья – в 10-м микрорайоне между улицами Завойского и Кул Гали, а четвертая – на пересечении улиц Фучика и Зорге. Названия станциям будут выбирать на конкурсной основе.

Перегонные тоннели метро строятся закрытым способом, а сами станции – открытым способом в котлованах. На каждой из них выделят островные платформы и два подземных вестибюля. Дополнительно на станции «Дубравная» для пересадки пассажиров с первой линии на вторую возведут подземный пешеходный переход.