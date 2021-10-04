В Татарстане за сутки зарегистрировали 70 новых случаев COVID-19

Всего по состоянию на 4 октября в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 27 331 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за минувшие сутки выявили 70 новых случаев COVID-19, два из них является завозными, а 68 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз было госпитализировано 25 человек, 45 заразившихся получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

По-прежнему большая часть зарегистрированных больных за сутки пришлась на Казань и Набережные Челны – 34 и 14 случаев соответственно.

Всего по состоянию на 4 октября в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 27 331 человека, 23 358 из них, в том числе и 27 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 757 скончались от инфекции.