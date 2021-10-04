Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2021 9:24

На трассе Казань – Оренбург после столкновения водителя такси с дорожниками погиб один из пассажиров

Смертельная авария произошла на 19-ом километре автодороги
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Три пассажира получили травмы, один скончался на месте аварии. Фото: Госавтоинспекция Казани

Три пассажира получили травмы, один скончался на месте аварии. Фото: Госавтоинспекция Казани

В Татарстане рано утром 4 октября водитель такси врезался в грузовик дорожников. Авария произошла на 19-ом километре трассы Казань – Оренбург, на территории Лаишевского района. Есть погибший. Сообщает Госавтоинспекция Казани.

Дорожники на грузовой машине Hyundai наносили разметку на проезжей части. Внезапно в них влетел водитель такси на KIA Rio. Три пассажира получили травмы, один скончался на месте аварии.