На трассе Казань – Оренбург после столкновения водителя такси с дорожниками погиб один из пассажиров

Три пассажира получили травмы, один скончался на месте аварии. Фото: Госавтоинспекция Казани

В Татарстане рано утром 4 октября водитель такси врезался в грузовик дорожников. Авария произошла на 19-ом километре трассы Казань – Оренбург, на территории Лаишевского района. Есть погибший. Сообщает Госавтоинспекция Казани.

Дорожники на грузовой машине Hyundai наносили разметку на проезжей части. Внезапно в них влетел водитель такси на KIA Rio. Три пассажира получили травмы, один скончался на месте аварии.