Первое «зеленое дерби» этого сезона завершилось победой «Ак Барса»

«Ак Барс» сохранил четвертую позицию Восточной конференции турнира с 20 очками в копилке за 14 игр. Фото: ak-bars.ru

3 октября «Ак Барс» обыграл «Салавата Юлаева» в домашнем матче в Казани. «Зеленое дерби» завершилось со счетом 2:0. Сообщает пресс-служба «Ак Барса».

На лед казанский клуб вышел с единственным изменением в составе. Никиту Дыняка заменил Джордан Уил.

В первом периоде преимущество сохранялось за гостями. Первое звено «Салавата» то и дело атаковало ворота «Ак Барса». Однако Игорь Бобков смог отразить все атаки. За первые 20 минут игры «Ак Барс» дважды оставался в меньшинстве, но даже при таком раскладе сумели открыть счет матча. Артем Галимов произвел соло у ворот гостей и мощным броском под перекладину попал точно в ворота – 1:0.

Второй период на счет матча не повлиял, однако был полон опасных моментов. Сперва их создавали игроки «Ак Барса», затем игру у ворот хозяев накалили хоккеисты «Салавата Юлаева». В конце 20-минутки Илья Сафонов отхватил «5+20», но видеопросмотр спас ситуацию и ему назначили лишь штраф в две минуты.

Во время третьего периода «Ак Барс» дважды играл в большинстве, но его не реализовал. К концу матча тренерский штаб «Салавата» принял решение снять вратаря и выпустить на лед шестого игрока. Команда Дмитрия Квартальнова оперативно воспользовалась ситуацией. Бурмистров обыграл соперника, обогнул ворота и запустил шайбу точно в ворота –2:0.

«Ак Барс» сохранил четвертую позицию Восточной конференции турнира с 20 очками в копилке за 14 игр. Следующий матч казанского клуба тоже пройдет дома. 5 октября его соперником на льду станет «Динамо» из Минска.