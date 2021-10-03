В Казани очередь на ярмарках чуть не довела до драки

Драка чуть не произошла в очереди за картошкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приволжском районе Казани очередь за картошкой, образовавшаяся во время ярмарки, чуть не дошла до драки. Сообщает «Татарстан-24».

По словам продавцов торговых точек, местные жители занимали очередь еще с трех часов утра. Даже так покупатели не успевают приобрести нужные продукты. Половина из них – около 50-60 человек ушли ни с чем.

Едва не досталось и одному из водителей, который привозит овощи. Его чуть не побили, он защитил себя, начав снимать покупателей на свой телефон. Водитель утверждает, что подобного ажиотажа на городских ярмарках не было.