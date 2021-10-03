В Казани жители подали жалобу из-за яркой подсветки медиафасада

Пульсирующая реклама на экране мешает местным жителям спать ночью
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жители Казани обратились в Народный контроль из-за чересчур яркой подсветки медиафасада. Он расположен на многоэтажном доме на улице Ершова.
Пульсирующая реклама на экране мешает местным жителям спать ночью.
Местные власти откликнулись на жалобу и обратились к владельцам фасада. Те уменьшили яркость экрана до 10% максимума. Однако, по словам собственников близлежащих многоквартирных домов, проблема снова вернулась.