В Казани жители подали жалобу из-за яркой подсветки медиафасада

Пульсирующая реклама на экране мешает местным жителям спать ночью Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Казани обратились в Народный контроль из-за чересчур яркой подсветки медиафасада. Он расположен на многоэтажном доме на улице Ершова.

Пульсирующая реклама на экране мешает местным жителям спать ночью.

Местные власти откликнулись на жалобу и обратились к владельцам фасада. Те уменьшили яркость экрана до 10% максимума. Однако, по словам собственников близлежащих многоквартирных домов, проблема снова вернулась.