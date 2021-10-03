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Общество3 октября 2021 13:35

В Казани жители подали жалобу из-за яркой подсветки медиафасада

В ночное время она мешает людям спать
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Пульсирующая реклама на экране мешает местным жителям спать ночью

Пульсирующая реклама на экране мешает местным жителям спать ночью

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Казани обратились в Народный контроль из-за чересчур яркой подсветки медиафасада. Он расположен на многоэтажном доме на улице Ершова.

Пульсирующая реклама на экране мешает местным жителям спать ночью.

Местные власти откликнулись на жалобу и обратились к владельцам фасада. Те уменьшили яркость экрана до 10% максимума. Однако, по словам собственников близлежащих многоквартирных домов, проблема снова вернулась.