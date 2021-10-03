Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2021 12:45

В Чебоксарах врио главы администрации города назначили Андрея Петрова

Он будет исполнять обязанности сити-менеджера до назначения нового главы администрации
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Андрей Петров является уроженцем Чебоксар. Фото: gcheb.cap.ru

Андрей Петров является уроженцем Чебоксар. Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах исполняющим обязанности сити-менеджера временно назначили Андрея Петрова. Его кандидатура была утверждена на внеочередном заседании депутатами городского собрания. Он будет занимать эту должность до назначения нового главы администрации. Сообщает пресс-служба исполкома города.

Андрей Петров является уроженцем Чебоксар. До ухода Алексея Ладыкова он работал его заместителем и руководил аппаратом администрации Чебоксар. Ранее он пришел туда с поста главы администрации Московского района города.