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Общество3 октября 2021 10:47

Из-за плохого самочувствия пассажира самолет Санкт-Петербург - Ош сделал вынужденную посадку в Казани

Его госпитализировали в одну из больниц города
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Посадить авиалайнер в Татарстане решили из-за плохого самочувствия одного из пассажиров

Посадить авиалайнер в Татарстане решили из-за плохого самочувствия одного из пассажиров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 октября в 02:37 в аэропорту Казани сделал вынужденную посадку самолет Аirbus A320 из Санкт-Петербурга. Он летел в киргизский город Ош. Посадить авиалайнер в Татарстане решили из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Пассажира увезли в одну из городских больниц. Информации о его состоянии пока нет.

Самолет продолжил движение по маршруту в 04:28.