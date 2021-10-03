Из-за плохого самочувствия пассажира самолет Санкт-Петербург - Ош сделал вынужденную посадку в Казани

Посадить авиалайнер в Татарстане решили из-за плохого самочувствия одного из пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 октября в 02:37 в аэропорту Казани сделал вынужденную посадку самолет Аirbus A320 из Санкт-Петербурга. Он летел в киргизский город Ош. Посадить авиалайнер в Татарстане решили из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Пассажира увезли в одну из городских больниц. Информации о его состоянии пока нет.

Самолет продолжил движение по маршруту в 04:28.