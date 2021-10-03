В Татарстане дольщикам проблемных домов начнут выдавать рассрочку по задолженностям

Если сумма задолженности составляет от 90 тысяч рублей по одному помещению, дольщику могут предоставить рассрочку сроком до 12 месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фонд поддержки обманутых дольщиков Татарстана начнет оформлять рассрочку по оплате задолженности. Такое решение принято в ответ на частые обращения участников строительства. Сообщает пресс-служба фонда.

Если сумма задолженности составляет от 90 тысяч рублей по одному помещению, дольщику могут предоставить рассрочку сроком до 12 месяцев.

Чтобы увеличить срок погашения задолженности, нужно подать заявление в Фонд поддержки обманутых дольщиков Татарстана. Документ составляется в свободной форме, в нем должны быть указаны помещение, срок рассрочки и реквизиты акта приемки-передачи помещения или одностороннего акта.