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Общество3 октября 2021 9:45

В Татарстане дольщикам проблемных домов начнут выдавать рассрочку по задолженностям

Ее могут предоставить сроком до 12 месяцев
Источник:kp.ru
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Если сумма задолженности составляет от 90 тысяч рублей по одному помещению, дольщику могут предоставить рассрочку сроком до 12 месяцев

Если сумма задолженности составляет от 90 тысяч рублей по одному помещению, дольщику могут предоставить рассрочку сроком до 12 месяцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фонд поддержки обманутых дольщиков Татарстана начнет оформлять рассрочку по оплате задолженности. Такое решение принято в ответ на частые обращения участников строительства. Сообщает пресс-служба фонда.

Если сумма задолженности составляет от 90 тысяч рублей по одному помещению, дольщику могут предоставить рассрочку сроком до 12 месяцев.

Чтобы увеличить срок погашения задолженности, нужно подать заявление в Фонд поддержки обманутых дольщиков Татарстана. Документ составляется в свободной форме, в нем должны быть указаны помещение, срок рассрочки и реквизиты акта приемки-передачи помещения или одностороннего акта.