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Общество2 октября 2021 16:06

В Ульяновской области в инфекционном госпитале умер пациент, который привился от коронавируса

До госпитализации мужчина не успел ревакцинироваться
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С момента первой вакцинации мужчины прошло уже около полугода.

С момента первой вакцинации мужчины прошло уже около полугода.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Ульяновской области зафиксирован случай, когда в инфекционном госпитале умер пациент, который привился от коронавируса.

- 84-летний мужчина поступил в стационар в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и усилия врачей спустя сутки он скончался. У пациента были серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Причина смерти станет известна после получения результатов гистологического исследования, - сообщили в областном Минздраве.

Там также отметили, что с момента вакцинации мужчины прошло уже около полугода, а по истечению такого срока нужно делать повторную прививку, но умерший пациент не успел ее сделать.