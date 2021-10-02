В Ульяновской области в инфекционном госпитале умер пациент, который привился от коронавируса

С момента первой вакцинации мужчины прошло уже около полугода. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ульяновской области зафиксирован случай, когда в инфекционном госпитале умер пациент, который привился от коронавируса.

- 84-летний мужчина поступил в стационар в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и усилия врачей спустя сутки он скончался. У пациента были серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Причина смерти станет известна после получения результатов гистологического исследования, - сообщили в областном Минздраве.

Там также отметили, что с момента вакцинации мужчины прошло уже около полугода, а по истечению такого срока нужно делать повторную прививку, но умерший пациент не успел ее сделать.