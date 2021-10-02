За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 67 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был выявлен у 27 190 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За одни сутки в Татарстане зафиксировали 67 новых случаев заражения коронавирсом, два из них являются завозными, а 65- контактными, сообщили в Минздраве республики.

В этот раз госпитализация понадобилась 31 зараженному, остальные 36 больных будут получать лечение находясь у себя дома.

По-прежнему по количеству зараженных в сутки лидируют Казань (24 инфицированных) и Набережные Челны (16 инфицированных).

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был выявлен у 27 190 человек, 23 315 из которых, в том числе и 44 за минувшие сутки, выздоровели, а 751 скончался в результате болезни.