Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 октября 2021 14:03

В Казани на трамвайных путях легковушка сбила пенсионера

Из-за этого ДТП на время было затруднено движение транспорта
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожилой мужчина выжил, с места ДТП его увезли в больницу.

Пожилой мужчина выжил, с места ДТП его увезли в больницу.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 2 октября в Казни на улице Серова легковой автомобиль сбил 86-летнего мужчину. По предварительной информации, пенсионер переходил проезжую часть с рельсами в неположенном для этого месте.

В результате наезда мужчина получил различные травмы и был госпитализирован с места ДТП. На участке, где произошел наезд, во время разбирательства с сотрудниками ГИБДД, которым теперь предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, движение как машин, так и трамваев, на время было затруднено.