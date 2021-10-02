В Казани на трамвайных путях легковушка сбила пенсионера

Пожилой мужчина выжил, с места ДТП его увезли в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 2 октября в Казни на улице Серова легковой автомобиль сбил 86-летнего мужчину. По предварительной информации, пенсионер переходил проезжую часть с рельсами в неположенном для этого месте.

В результате наезда мужчина получил различные травмы и был госпитализирован с места ДТП. На участке, где произошел наезд, во время разбирательства с сотрудниками ГИБДД, которым теперь предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, движение как машин, так и трамваев, на время было затруднено.