В Татарстане с начала сентября число заболевших коронавирусом растет на 10% каждую неделю

Если сравнить ситуацию с сентябрем 2020 года, то тут рост числа случаев заражения в 2,2 раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту субботу, 2 октября, на республиканском совещании зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Марина Трофимова сообщила, что в регионе с начала сентября число заболевших коронавирусом растет на 10% каждую неделю. А если сравнить ситуацию с сентябрем 2020 года, то тут рост числа случаев заражения в 2,2 раза.

По словам Трофимовой, снижения не получается добиться из-за низких темпов вакцинации и ее малого охвата населения. Так, по последним данным, в Татарстане от коронавируса привито 1 084 698 человек – это 44% от плана. Всего нужно охватить вакцинацией 2 437 278 жителей республики.

Как заверяет зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана, в тех районах региона, где привито от 70% населения, фиксируются лишь единичные случаи коронавируса.

Говоря же о проверках соблюдения антиковидных мер Марина Трофимова отметила, что типичными нарушениями сейчас являются несоблюдение масочного режима, отсутствие антисептиков, социальной разметки и не проведение термометрии. Причем это наблюдается как в точках общепита (в каждой пятой точке), так и в медорганизациях (в каждом десятом учреждении). При этом все же больше всего нарушений выявлялось именно в общепите – около 15% от всего числа.

В свою очередь премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил Роспотребнадзору и правоохранительным органам продолжить рейды для контроля по соблюдению антиковидных мер.