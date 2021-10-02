В Татарстане план по строительству жилья на 2021 год выполнен на 83%

Это на 8% больше, чем за прошлый аналогичный период. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 октября на республиканском совещании глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в регионе с начала 2021 года построено 2 миллиона 210 тысяч квадратных метров – план на год выполнен на 83%. Это на 8% больше, чем за прошлый аналогичный период.

Так, по словам министра, в Татарстане сдано уже 90 коммерческих многоквартирных домов построенных - 55% от плана. По программе социальной ипотеки возведен 161 дом, еще 37 достраиваются. Здесь план выполнен на 41%. Что же касается строительства частных домов, то тут сдано уже 10 307 объектов.