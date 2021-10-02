Для Набережных Челнов и Зеленодольска одобрили инвестпроекты на 7,3 миллиарда рублей

Такие деньги должны принести в республику шесть проектов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кабмине Татарстана на комиссии территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны» и «Зеленодольск» было одобрено шесть инвестиционных проектов на сумму 7,3 миллиарда рублей, которые в ближайшем будущем позволят создать восемь тысяч новых рабочих мест.

Так, например, в Набережных Челнах собрались выпускать стальные трубы и средства для нанесения на них защитного покрытия повышенной надежности, собирать электромясорубки, пылесосы, микроволновые печи, а также пластмассовые изделия из АБС-пластика, создавать крафтовую бумагу, а в Зеленодольске будут строить складской комплекс для одного из маркетплейсов и предоставлять услуги по транспортной обработке грузов.