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Экономика2 октября 2021 11:36

Для Набережных Челнов и Зеленодольска одобрили инвестпроекты на 7,3 миллиарда рублей

В ближайшем будущем новые производства позволят создать восемь тысяч новых рабочих мест
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Такие деньги должны принести в республику шесть проектов.

Такие деньги должны принести в республику шесть проектов.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кабмине Татарстана на комиссии территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны» и «Зеленодольск» было одобрено шесть инвестиционных проектов на сумму 7,3 миллиарда рублей, которые в ближайшем будущем позволят создать восемь тысяч новых рабочих мест.

Так, например, в Набережных Челнах собрались выпускать стальные трубы и средства для нанесения на них защитного покрытия повышенной надежности, собирать электромясорубки, пылесосы, микроволновые печи, а также пластмассовые изделия из АБС-пластика, создавать крафтовую бумагу, а в Зеленодольске будут строить складской комплекс для одного из маркетплейсов и предоставлять услуги по транспортной обработке грузов.