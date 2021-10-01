2 октября жители Авиастроительного района Казани смогут бесплатно вакцинировать и стерилизовать своих собак

Прием будет вестись с 10:00 до 14:00 2 октября в порядке живой очереди на территории Государственной ветеринарной лечебницы по улице Побежимова, 2.
Фото: Инзиля ШАКИРОВА
2 октября мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приедет в Авиастроительный район Казани. Все желающие смогут привести своих питомцев на осмотр к ветеринарам, которые окажут комплекс услуг.
Горожане смогут стерилизовать и вакцинировать своих собак, а также оформить питомцам ветеринарный паспорт. По усмотрению владельцев животным сделают чипирование либо повесят на ухо бирку.
Прием будет вестись с 10:00 до 14:00 в порядке живой очереди на территории Государственной ветеринарной лечебницы по улице Побежимова, 2.