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Общество1 октября 2021 19:08

2 октября жители Авиастроительного района Казани смогут бесплатно вакцинировать и стерилизовать своих собак

Ветеринары окажут комплексные медицинские услуги
Инзиля ШАКИРОВА
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Прием будет вестись с 10:00 до 14:00 2 октября в порядке живой очереди на территории Государственной ветеринарной лечебницы по улице Побежимова, 2.

Прием будет вестись с 10:00 до 14:00 2 октября в порядке живой очереди на территории Государственной ветеринарной лечебницы по улице Побежимова, 2.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

2 октября мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приедет в Авиастроительный район Казани. Все желающие смогут привести своих питомцев на осмотр к ветеринарам, которые окажут комплекс услуг.

Горожане смогут стерилизовать и вакцинировать своих собак, а также оформить питомцам ветеринарный паспорт. По усмотрению владельцев животным сделают чипирование либо повесят на ухо бирку.

Прием будет вестись с 10:00 до 14:00 в порядке живой очереди на территории Государственной ветеринарной лечебницы по улице Побежимова, 2.