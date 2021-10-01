В Казани прошла церемония открытия полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9-11 классов

В полуфинале старшеклассников ожидают образовательная и конкурсная программы, мотивационные встречи с экспертами в сфере науки и технологий, медиа, искусства. Фото: Министерство образования Татарстана

30 сентября в Казани стартовал полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9-11 классов. Церемония открытия полуфинала состоялась на территории Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Всего в полуфиналы «Большой перемены» вышли 6000 учеников 9-11 классов из всех регионов страны. В полуфинале в Казани принимают участие старшеклассники из Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Пензенской областей, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Пермского края, Удмуртии и Чувашии.

В полуфинале старшеклассников ожидают образовательная и конкурсная программы, мотивационные встречи с экспертами в сфере науки и технологий, медиа, искусства.

По итогам всех полуфинальных испытаний будут отобраны 1500 школьников, которые в ноябре поедут на финал конкурса в международный детский центр «Артек». В финале они смогут побороться за главные призы «Большой перемены»:

- премии в размере 1 миллиона рублей для одиннадцатиклассников;

- 200 тысяч рублей для учеников 9-10 классов;

- дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Педагоги-наставники победителей получат по 150 тысяч рублей, а 30 лучших школ – по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.