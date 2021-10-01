В Чувашии запретят работу магазинов и кафе, где привито меньше 60% сотрудников

Принятые меры связаны с резким скачком числа заболевших ОРВИ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чувашии магазины, кафе и другие места потребительского рынка не смогут работать, если если доля вакцинированных в коллективе будет меньше 60%. Решение принято главой республики Олегом Николаевым.

Также глава Чувашии дал поручение внимательно контролировать соблюдение эпидемиологических правил в общественном транспорте.

- Есть многочисленные жалобы на работу транспорта, в том числе я читаю комментарии в социальных сетях о том, что люди ездят без масок, транспорт ходит редко и из-за этого возникает большое скопление граждан, - отметил Николаев.