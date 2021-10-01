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Здоровье1 октября 2021 18:12

В Чувашии запретят работу магазинов и кафе, где привито меньше 60% сотрудников

Это связно из-за роста в республике числа заболевших ОРВИ
Инзиля ШАКИРОВА
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Принятые меры связаны с резким скачком числа заболевших ОРВИ.

Принятые меры связаны с резким скачком числа заболевших ОРВИ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чувашии магазины, кафе и другие места потребительского рынка не смогут работать, если если доля вакцинированных в коллективе будет меньше 60%. Решение принято главой республики Олегом Николаевым.

Также глава Чувашии дал поручение внимательно контролировать соблюдение эпидемиологических правил в общественном транспорте.

- Есть многочисленные жалобы на работу транспорта, в том числе я читаю комментарии в социальных сетях о том, что люди ездят без масок, транспорт ходит редко и из-за этого возникает большое скопление граждан, - отметил Николаев.