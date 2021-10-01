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Здоровье1 октября 2021 20:00

С 10 октября в Чувашии введут QR-коды для посещения кафе и спортзалов

В общественные места будут пускать только вакцинированных
Инзиля ШАКИРОВА
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Данное решение принято из-за роста в республике числа заболевших.

Данное решение принято из-за роста в республике числа заболевших.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 октября 2021 года в Чувашии станет обязательным наличие QR-кодов для посещения заведений общественного питания, спортивных и досуговых объектов. «Пропуск» смогут получить только вакцинированные граждане.

Для проверки сертификатов о вакцинации будет использоваться специальное приложение. При этом QR-код не потребуется, если у человека на руках будет справка о вакцинации.

Данное решение принято из-за роста в республике числа заболевших.