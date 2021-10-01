В Казани прокуратура проверяет информацию о том, что кондуктор выгнала из автобуса мальчика-инвалида

Действиям кондуктора будет дана правовая оценка. Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам отца мальчика-инвалида, инцидент произошел в автобусе маршрута №5. У его сына кончились деньги на транспортной карте. Из-за этого кондуктор в грубой форме якобы выгнала мальчика. Ему пришлось идти пешком четыре остановки.

- Информация об этом будет проверена. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям кондуктора и при наличии оснований будут приняты меры реагирования, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, не так давно в России перевозчикам запретили выгонять детей из транспорта, если у тех вдруг не окажется средств на оплату проезда.