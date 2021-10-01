Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 октября 2021 16:47

Ульяновскую областную детскую больницу перепрофилировали во временный ковидный госпиталь для детей

Там развернули 80 коек для пациентов в возрасте до 18 лет
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Больницу перепрофилировали за сутки

Больницу перепрофилировали за сутки

Фото: Александр БОЙКО

В Ульяновске из областной детской клинической больницы сделали ковидный госпиталь. Там лечат детей с коронавирусом, ОРВИ и внебольничными пневмониями. Всего развернуто 80 коек. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение принято из-за роста заболеваемости. А в инфекционной больнице для детей на 100 коек в настоящее время оказывают медпомощь взрослым.

Поэтому областную клиническую больницу пришлось перепрофилировать за одни сутки. Здесь есть все необходимое оборудование, в том числе хранилище кислорода и резервный генератор бесперебойного питания. Также имеются аппараты искусственной вентиляции лёгких, мобильный аппарат УЗИ и рентген.

Медперсонал и врачи прошли курс обучения для работы в «красной зоне». Им предоставлены индивидуальные средства защиты.