Ульяновскую областную детскую больницу перепрофилировали во временный ковидный госпиталь для детей

Больницу перепрофилировали за сутки Фото: Александр БОЙКО

В Ульяновске из областной детской клинической больницы сделали ковидный госпиталь. Там лечат детей с коронавирусом, ОРВИ и внебольничными пневмониями. Всего развернуто 80 коек. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение принято из-за роста заболеваемости. А в инфекционной больнице для детей на 100 коек в настоящее время оказывают медпомощь взрослым.

Поэтому областную клиническую больницу пришлось перепрофилировать за одни сутки. Здесь есть все необходимое оборудование, в том числе хранилище кислорода и резервный генератор бесперебойного питания. Также имеются аппараты искусственной вентиляции лёгких, мобильный аппарат УЗИ и рентген.

Медперсонал и врачи прошли курс обучения для работы в «красной зоне». Им предоставлены индивидуальные средства защиты.