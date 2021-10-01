Глава республики должен принять участие открытии российского павильона на Всемирной выставке Экспо-2020. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов улетел в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты). Там в ходе рабочего визита он примет участие в мероприятиях, которые проходят в рамках Всемирной выставки Экспо-2020. Она продлится с 1 октября 2021 года до 31 марта 2022 года.

В частности, Рустам Минниханов уже выступил на экспертной дискуссии «Применение технологий искусственного интеллекта в решении глобальных задач». На ней, в том числе, презентовали возможности и использование искусственного интеллекта в бизнес-проектах и обучении в Университете Иннополис.

- Надеемся, что наши исследования смогут привести к качественным изменениям во многих технологических сферах и отраслях экономики, - заявил участникам дискуссии президент Татарстана.

Отметим, что Рустам Минниханов также должен принять участие открытии российского павильона на Всемирной выставке Экспо-2020.

СПРАВКА

Всемирная выставка Экспо (Expo) – международная выставка, которая является символом индустриализация и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.