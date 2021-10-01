В Татарстане завершен ремонт дороги Актаныш - Муслюмово - совхоз имени Кирова

Дорога проходит по нормативам 4 технической категории – 2 полосы движения, ширина проезжей части составляет 7 метров. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Актанышском районе Татарстана отремонтировали региональную автодорогу Актаныш - Муслюмово - совхоз имени Кирова. Там был обновлен участок в 2,5 километра. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Дорога проходит по нормативам 4 технической категории – 2 полосы движения, ширина проезжей части составляет 7 метров. Она служит самым коротким путем от региональной дороги Актаныш – Муслюмово до федеральной трассы М-7 «Волга». Также здесь проложены маршруты школьных и междугородних автобусов.

Во время ремонта на площади 18 тысяч квадратных метров был уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8. Дорожники также укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны и нанесли разметку. Помимо этого, на участке оборудовали остановочную площадку с заездным карманом. Новый автопавильон установят к 15 октября.