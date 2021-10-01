Татарстанские аграрии приглашаются в «Школу фермера»

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В Республике Татарстан стартовал конкурсный отбор для участия в обучающем проекте «Школа фермера», который направлен на содействие по созданию новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК.

Организатором образовательной программы выступает Россельхозбанк совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Обучение пройдет на базе Казанского государственного аграрного университета.

В бесплатной образовательной программе смогут принять участие главы крестьянских (фермерских) хозяйств и владельцы личного подсобного хозяйства с Республики Татарстан.

Для участия в «Школе фермера» необходимо до 11 октября направить заявку и перечень необходимых документов, презентацию и/или видеоролик на электронный адрес: sh.fermer_rt@mail.ru. Более подробно с условиями участия можно ознакомиться в Положении.

- «Школа фермера» - уникальный проект, позволяющий начинающему фермеру освоить азы ведения бизнеса с нуля и до полного запуска. Программа построена таким образом, что обучающиеся детально изучают все аспекты фермерского дела. Весной этого года мы уже провели курс лекций в «Школе фермера». Данная программа получила много положительных отзывов, поэтому было принято решение запустить в Татарстане еще один поток обучения, - рассказала директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Обучение начнется уже 20 октября. Для начинающих фермеров разработаны теоретические занятия и выездные практические мастер-классы по 4 направлениям: «Птицеводство», «Скотоводство», «Коневодство», «Растениеводство».

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АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.