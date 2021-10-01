Мэра Елабуги подвергли критике за ролик в Instagram о сносе молодых деревьев

На видео спецтехника обрабатывает залежные земли, заодно сносит молодые сосны. Фото: скриншот из видео

В соцсети вызвал резонанс ролик, опубликованный мэром Елабуги Рустемом Нуриевым. В нем спецтехника обрабатывает залежные земли, заодно сносит молодые сосны.

Вспашка земли осуществлялась на территории Мурзихинского сельского поселения. Как отмечено в опубликованном посте, более 1,5 тысячи гектаров необрабатываемой земли осваивает ООО «МИР».

В комментариях большинство неравнодушных пользователей возмутились такому процессу. Некоторые уточняли, нет ли возможности пересадить эти деревья. Другие готовы забрать их на свой участок.

- Кошмар, зачем сосенки загубили? Неужели нельзя было их выкопать и посадить где-то в селе или в городе. Наказать надо за это. Вам не стыдно выкладывать в интернет это? А с высоких трибун говорите об экологическом воспитании детей, - возмутилась одна из пользователей соцсети.

Нашлись и те, кто поддержал такую деятельность.

- Эти земли имеют свое назначение, а именно – предназначены для возделывания сельскохозяйственных культур. Земля должна работать и приносить плоды, а не зарастать сорняком и кустами, - заявил другой пользователь.

На возмущенные и осудительные комментарии в администрации Елабужского района ответили одинаковым текстом. В нем подчеркивается, что предназначенная под посев зерновых земля много лет пустовала, заросла разными видами растений, в том числе сосной. В настоящее время ее вычищают, готовят пашню. Также отмечено, что при желании выкопать какое-то дерево местные жители могут обратиться в управление сельского хозяйства и продовольствия района, где им с удовольствием предоставят такую возможность.

Сам мэр города ситуацию пока не комментировал.