В Казани предлагают сделать деревья-старожилы памятниками истории

Дискуссия собрала около 50 неравнодушных, в том числе архитекторов, градостроителей, застройщиков, владельцев частных территорий, ландшафтных специалистов. Фото: kzn.ru

В Казани выдвинули идею присвоения вековым деревьям статуса памятников истории. С таким предложением выступила заместитель главного архитектора города Дарья Толовенкова. Идею она озвучила на семинаре «Зеленое наследие города», который прошел в парке «Черное озеро».

Свое предложение Толовенкова аргументировала тем, что деревья, как свидетелей эпох, следует защищать законом, сделать их такими же памятниками истории, как здания и сооружения.

Дискуссия собрала около 50 неравнодушных, в том числе архитекторов, градостроителей, застройщиков, владельцев частных территорий, ландшафтных специалистов. На семинаре также поднимался вопрос сохранения возрастных деревьев-патриархов на стройплощадках.

На мероприятии отметили, что всего в Казани насчитывается 20 территорий с деревьями-старожилами. В частности, это и парк Горького, и Госпитальный сад, и Русско-Немецкая Швейцария. Среди вековых деревьев есть дуб, липа, лиственница и сосна. Самому старому дереву Казани – сосне – 230-240 лет.