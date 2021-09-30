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Здоровье30 сентября 2021 18:39

В Татарстане зарегистрировано еще 5 случаев смерти от COVID-19

На этот раз жертвами инфекции стали три женщины и двое мужчин
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 748.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 748.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще пять смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали три женщины в возрасте 86, 74 и 62 лет, а также двое мужчин в возрасте 69 и 52 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 748.